Несуществующих баранов за государственные деньги купили бизнесмены из Уральска

Серьезное нарушение закона при реализации госпрограммы по выдаче государственных грантов выявила прокуратура в Уральске. Местные бизнесмены тратили бюджетные деньги на покупку несуществующего скота, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО 10 октября, при проверке исполнения программы "Гранты для реализации новых бизнес-идей" прокуроры выяснили, что 14 предпринимателей из Уральска предоставляли фиктивные документы о трате бюджетных денег. Они утверждали, что на полученные гранты закупили малый рогатый скот (овец, коз и так далее), но на самом деле этого не сделали.

Оказалось, что некоторые животные, которых якобы приобрели коммерсанты, были ранее сняты с учета из-за убоя. В других случаях бизнесмены предоставили в качестве доказательств представления, зарегистрированные на родственников, или недействительные товарные чеки. А некоторые из предпринимателей, получивших гранты, как выяснили прокуроры при проверке, вообще не занимались никакой коммерческой деятельностью.

После вмешательства прокуратуры суд обязал восемь бизнесменов выплатить в бюджет 5,1 млн тенге. Еще два коммерсанта по мировому соглашению возместят 2,4 млн тенге. Четыре предпринимателя добровольно вернули государству нереализованные гранты. В общей сложности в бюджет уже перечислили свыше 4 млн тенге.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Костанайской области коммунальщики нецелевым образом израсходовали 79 млн тенге.