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Общество

Акмолинец чуть не потерял деньги из-за несуществующей путевки на отдых

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 08:18 Фото: freepik
28 февраля полицейские вернули акмолинцу деньги за несуществующую путевку на отдых. До этого он добровольно перечислил их злоумышленникам, сообщает Zakon.kz.

В прошлом году житель города Есиль планировал отдохнуть за границей и с этой целью нашел агентство, занимающееся организацией отдыха.

Договорившись о приобретении путевки, акмолинец заблаговременно внес оплату в размере 1,4 млн тенге и на протяжении нескольких месяцев ждал билеты. Когда пенсионер понял, что путевки попросту не существует, он обратился с заявлением о мошенничестве в районный отдел полиции.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили руководителя ИП, на счет которого заявитель отправил денежные средства. Их хозяину вернули.

Ранее казахстанцев предупредили о том, что аферисты стали использовать еще один подход для получения доступа к цифровым ресурсам людей.

Аксинья Титова
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