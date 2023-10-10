Просроченные йогурты в школах: Минпросвещения провело проверку по всей стране

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 10 октября напомнил, что 25 сентября поручил проверить школы на предмет качества питания. Сейчас комиссия завершает работу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что в Казахстане приняли необходимые законодательно-правовые акты по обеспечению детей качественным питанием. Местные исполнительные органы, по его словам, должны их строго соблюдать.

"После 25 сентября я поручил провести по всем организациям образования нашей страны мониторинг по предоставляемому качеству питания. Сейчас комиссия завершает работу – мы уже видим, где есть какие замечания. По результатам мониторинга примем меры по устранению нарушений, если они были допущены со стороны ответственных лиц". Гани Бейсембаев

Журналисты отметили, что в Шымкенте школьникам вместо еды выдают средства на питание – и, возможно, этот опыт можно применить в масштабах страны.

"Нужно это изучить. Надо рассмотреть со всех сторон, не вызовет ли данная мера другие проблемы", – отметил Гани Бейсембаев.

Скандалы с некачественным питанием в школьных столовых Казахстана возникают регулярно. 2 октября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что в столовой одной из школ Алматинской области младшеклассникам раздали просроченные йогурты.

