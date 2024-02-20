Могут ли открыть намазхана в школах Казахстана, рассказал глава Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 20 февраля прокомментировал вопрос открытия намазхана в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты указали на рост религиозности среди населения. Они также отметили, что в общественных местах открывают намазхана. В этой связи они поинтересовались, возможно ли открытие таких специальных мест для совершения молитвы в школах страны.

"Школа – это место, где дают знания нашим детям. Школа предназначена для того, чтобы преподавать качественное образование и воспитание, поэтому категорически это невозможно", – заявил в ответ Гани Бейсембаев.

При этом он уточнил, что с видео, которое активно сейчас распространяют в соцсетях, разбираются. На кадрах молодые люди совершали намаз в помещении, похожим на класс.

"Данный прецедент мы сейчас изучаем. Пока в какой школе, каком регионе произведена эта запись еще неизвестно, по выяснению обстоятельств будут приняты определенные меры. Нужно дождаться выяснения полного обстоятельства. Сначала давайте выясним, в школе это было или не в школе", – призвал глава Минпросвещения.

22 августа 2023 года глава Минпросвещения высказался о ношении хиджаба в школах.