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В Алматы начали подключать отопление

В Алматы начали подключать отопление Фото: пресс-служба акимата Алматы
10 октября 2023 года в Алматы начали поэтапно подключать к отоплению школы, детсады, больницы и поликлиники, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "АлТС" объяснили, что социальные объекты подключаются в первую очередь из-за специфики работы этих организаций.

"Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут поэтапно подключены к центральному отоплению начиная с 10 октября с дальнейшим подключением потребителей тепловой энергии".Пресс-служба ТОО "АлТС"

В распространяемом сообщении отмечено, отопительный период в городе начинается с учетом температурного режима.

При этом подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности:

  • детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения:
  • жилые здания, общежития, гостиницы;
  • административные здания, учебные заведения, театры;
  • прочие здания.

Также сказано, что в случае нештатных ситуаций во время старта отопительного сезона алматинцы могут обращаться в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:

  • Диспетчерская служба 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.
  • Аварийная служба :378-06-65 (прямой номер), 341-07-00, 341-07-77 (добавочный 1115).

По Казахстану отопительный сезон стартовал восемь дней назад. 2 октября 2023 года тепло дали в Астане, Акмолинской, ВКО, СКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях.

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Анастасия Московчук
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