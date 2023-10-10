В Алматы начали подключать отопление

10 октября 2023 года в Алматы начали поэтапно подключать к отоплению школы, детсады, больницы и поликлиники, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "АлТС" объяснили, что социальные объекты подключаются в первую очередь из-за специфики работы этих организаций.



"Учреждения медицины, образования и иные социальные объекты будут поэтапно подключены к центральному отоплению начиная с 10 октября с дальнейшим подключением потребителей тепловой энергии". Пресс-служба ТОО "АлТС"

В распространяемом сообщении отмечено, отопительный период в городе начинается с учетом температурного режима.

При этом подключение потребителей к теплоснабжению проходит в следующей очередности:

детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения:

жилые здания, общежития, гостиницы;

административные здания, учебные заведения, театры;

прочие здания.



Также сказано, что в случае нештатных ситуаций во время старта отопительного сезона алматинцы могут обращаться в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам:

Диспетчерская служба 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109.

Аварийная служба :378-06-65 (прямой номер), 341-07-00, 341-07-77 (добавочный 1115).

По Казахстану отопительный сезон стартовал восемь дней назад. 2 октября 2023 года тепло дали в Астане, Акмолинской, ВКО, СКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областях.