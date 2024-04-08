Когда в Алматы отключат отопление

Стала известна дата начала поэтапного отключения отопления в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 8 апреля руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Талгат Малыбаев, в связи с установившейся в городе среднесуточной температурой наружного воздуха более +8⁰С и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2023-2024 года.



Отключение отопления начнется поэтапно с 15 апреля. В следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

Всего в Алматы были подключены к центральному отоплению 214 школ, 190 детских садов, 128 больниц и 8 836 многоквартирных жилых домов.

Отопительный сезон в городе начался 10 октября. В 2023 году сообщалось, что в Алматы будут повышать тарифы на комуслуги.