Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Проткнул мочевой пузырь: министр просвещения прокомментировал страшный случай с алматинским школьником

Министр просвещения прокомментировал страшный случай со школьником в Алматинской области Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 10 октября прокомментировал инцидент в школе Алматинской области, где ученик упал на штырь, проткнув мочевой пузырь и толстую кишку, сообщает Zakon.kz.

Классная руководительница пострадавшего ребенка не вызвала скорую помощь, а отправила мальчика домой в сопровождении одноклассника. Впоследствии ученик перенес операцию на толстой кишке. Впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство. Родители обвиняют учителей в халатности и считают, что своевременная медпомощь помогла бы избежать тяжелых последствий.

"Я полностью разделяю (это мнение. – Прим. ред.), недопустимая вещь. Усиление воспитательной работы в школах, безопасности, не только связанной с камерами, но и соблюдения работниками системы образования нормативно-правовых актов и методических алгоритмов, должны, естественно, строго соблюдать. Естественно, прописано, что нужно было не отправлять ребенка домой, а вызвать скорую помощь. Все это, конечно, работники системы образования прекрасно знают. Эта ситуация на контроле у Комитета по охране прав детей. Расследование уже начали".Гани Бейсембаев

Глава Минпросвещения подчеркнул, что не во всех школах столь плачевная ситуация. Но чтобы не допускать подобных случаев, работу по обеспечению безопасности детей возобновят во всех регионах.

Также Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос о ношении хиджабов школьницами.

Читайте также

Токаев рассказал, какие люди нужны Казахстану
Какие люди нужны народу Казахстана, рассказал Токаев
Skoda определилась с модельным рядом для рынка Казахстана
Skoda определилась с модельным рядом для рынка Казахстана
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Жадра Жулмухаметова
Министерство просвещения РК Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Токаев поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска
Токаев поручил разобраться в загадочной смерти студента из Щучинска
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления