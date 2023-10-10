Проткнул мочевой пузырь: министр просвещения прокомментировал страшный случай с алматинским школьником

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве 10 октября прокомментировал инцидент в школе Алматинской области, где ученик упал на штырь, проткнув мочевой пузырь и толстую кишку, сообщает Zakon.kz.

Классная руководительница пострадавшего ребенка не вызвала скорую помощь, а отправила мальчика домой в сопровождении одноклассника. Впоследствии ученик перенес операцию на толстой кишке. Впереди его ждет еще одно хирургическое вмешательство. Родители обвиняют учителей в халатности и считают, что своевременная медпомощь помогла бы избежать тяжелых последствий.

"Я полностью разделяю (это мнение. – Прим. ред.), недопустимая вещь. Усиление воспитательной работы в школах, безопасности, не только связанной с камерами, но и соблюдения работниками системы образования нормативно-правовых актов и методических алгоритмов, должны, естественно, строго соблюдать. Естественно, прописано, что нужно было не отправлять ребенка домой, а вызвать скорую помощь. Все это, конечно, работники системы образования прекрасно знают. Эта ситуация на контроле у Комитета по охране прав детей. Расследование уже начали". Гани Бейсембаев

Глава Минпросвещения подчеркнул, что не во всех школах столь плачевная ситуация. Но чтобы не допускать подобных случаев, работу по обеспечению безопасности детей возобновят во всех регионах.

Также Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос о ношении хиджабов школьницами.