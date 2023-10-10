Министр Бейсембаев о школьницах в хиджабах: Родители начинают понимать

В Казахстане на сегодня проблема со школьницами в хиджабах не стоит. Об этом заявил министр просвещения РК Гани Бейсембаев, сообщает Zakon.kz.

В начале сентября, по словам министра, в Атырауской области более 150 девочек не ходили в школу, так как носили хиджабы, но с родителями провели разъяснительную работу.

"Вы все прекрасно понимаете, что школа рассчитана для того, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. Поэтому большинство родителей начали понимать, принимать. Данная проблема сейчас исчерпывается до конца, полностью. Родители начинают понимать, что первая задача школы – это получение качественного образования и воспитания. Мы не должны путать одно с другим. В данный момент таких вопросов не существует. По другим регионам по количеству учеников, носящих платок, у меня на руках нет. По предоставляемой мне информации, таких учеников нет". Гани Бейсембаев

22 августа 2023 года он уже высказывался о ношении хиджаба в школах Казахстана. Гани Бейсембаев напомнил, что все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме.

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Министр культуры и информации РК Аида Балаева 6 октября отметила, что в стране будут тщательно изучать вопросы, связанные с религией. По ее словам, возможность запрета никабов и коротких штанов в общественных местах рассмотрят и изучат.