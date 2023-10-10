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Какие люди нужны народу Казахстана, рассказал Токаев

Токаев рассказал, какие люди нужны Казахстану Фото: akorda.kz
О том, какие люди сегодня нужны народу Казахстана и какие качества важно воспитывать у молодого поколения, высказался президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с сельскими тружениками в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 10 октября, в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область президент посетил село им. Наги Ильясова и пообщался с местными жителями на построенной в прошлом году "Аллее труда".

Касым-Жомарт Токаев отметил, что уделяет большое внимание развитию Кызылординской области. Сейчас, в сложной геополитической ситуации, народу важно сохранять единство и самоотверженно трудиться на благо Казахстана, подчеркнул глава государства.

"Действительно, люди труда сегодня очень нужны нашему народу. И нам, прежде всего, следует с должным уважением относиться к ним. Я поддерживаю вас, ведь вы продолжаете путь знаменитого казахского рисовода Ибрая Жакаева". Касым-Жомарт Токаев

Сельчане поблагодарили президента за внимание к сельскохозяйственной сфере и создание Министерства водных ресурсов, которое призвано решить проблемы аграриев, а также за создание в селах новых рабочих мест для молодых специалистов. Касым-Жомарт Токаев отметил, что в молодых людях важно воспитывать трудолюбие, внимательность и патриотизм.

"В селе созданы благоприятные условия для жизни и работы молодежи. Необходимо, чтобы таких сел было больше. Для этого у нас имеются потенциал и возможности. Когда я встречаюсь с предпринимателями, я всегда призываю их инвестировать в села и помогать им развиваться. Село имени Наги Ильясова должно служить примером и для других населенных пунктов. Я думаю, что другие области также будут развивать аулы". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс в селе Наги Ильясова.

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