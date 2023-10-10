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С чего началась рабочая поездка Токаева в Кызылординскую область

С чего началась рабочая поездка Токаева в Кызылординскую область Фото: akorda.kz
Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения села им. Наги Ильясова Сырдарьинского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 октября 2023 года говорится в Telegram-канале Акорды:

"Қазақстанның Еңбек Ері, основатель товарищества "Абзал и К" Абзал Ералиев доложил президенту о том, что его компания успешно функционирует и вошла в число ведущих аграрных структур региона. Он отметил, что благодаря эффективной деятельности предприятие вносит весомый вклад в развитие родного края".
С чего началась рабочая поездка Токаева в Кызылординскую область

Фото: akorda.kz

Президент осмотрел центральную площадь и спортивный комплекс, построенные при поддержке товарищества "Абзал и К". В спорткомплексе местные жители могут заниматься футболом, волейболом, настольным теннисом и борьбой. Здесь глава государства побеседовал с юными сельчанами.

С чего началась рабочая поездка Токаева в Кызылординскую область

Фото: akorda.kz

"Нужно заниматься спортом. Это особенно необходимо для того, чтобы наша молодежь росла здоровой и сильной. Будущее Казахстана – в ваших руках. Если подрастающее поколение будет здоровым, то и государство будет крепким. Ваша земля дала много сильных спортсменов. Уверен, в будущем здесь будет воспитано еще немало чемпионов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кызылординскую область с рабочим визитом. Подробнее тут.

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