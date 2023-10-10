О психическом здоровье казахстанских подростков рассказали специалисты

Во Всемирный день психического здоровья Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало последние данные о психическом здоровье, полученные в ходе исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья", сообщает Zakon.kz.

Так, опрос школьников 11-15 лет выявил широко распространенную и вызывающую тревогу тенденцию в Центральной Азии и Европе: повсеместное ухудшение психического благополучия девочек подростков.

Однако, отметили в НЦОЗ, в Казахстане картина отличается нюансами: психическое благополучие казахстанских школьников – подростков 13-15 лет (72 и 68 баллов из 100) самое лучшее среди ровесников в 44 странах. Вместе с тем среди наших детей проблемы с психическим здоровьем ухудшаются с возрастом – к 15 годам.

21% девочек и 15% мальчиков в возрасте 11 лет жалуются на частые головные боли, а среди девочек 15 лет каждая третья школьница испытывает головные боли (31%) чаще, чем один раз в неделю.

Подростки в возрасте 15 лет чувствуют себя подавленными, из них 29 % девочек и вдвое меньше - 11% мальчиков, а 46% девочек жалуются на частую раздражительность или плохое настроение, в то время как среди мальчиков этот показатель составил 21%.

Из отчета также следует, что большинство детей в Казахстане удовлетворены своей жизнью, дав оценку 8,3 балла из 10.

Анализ исследования также выявил очевидные особенности психического здоровья молодых казахстанцев. В то время, как в мире 28% 15-летних девочек сообщают о чувстве одиночества, в Казахстане этот показатель несколько ниже – 22%.

"Эти цифры - не просто цифры. Они являются отражением нашего общества, наших школ, наших семей. В Казахстане мы выслушали мнение молодых людей, например, 16 летняя Асем, которая опросив одноклассников, высказала общее мнение об улучшении психологического климата: "Улучшить отношения в семье, сократить время, проводимое в интернете, найти свою цель, заводить друзей, обращаться к психологу". доктор Шынар Абдрахманова, ведущий исследователь

В Министерстве здравоохранения отметили, что школы – это не просто образовательные центры, они играют центральную роль в благополучии подростков. Сейчас в регионах страны функционируют порядка 156 Молодежных Центров здоровья, предоставляющих медицинскую помощь по охране репродуктивного и психического здоровья подросткам и молодежи на принципах добровольности, доступности, доброжелательности, доверия и анонимности.

"Сотрудничество между образовательными учреждениями, молодежными центрами здоровья, медицинскими организациями и национальными инициативами в области охраны психического здоровья имеет первостепенное значение для ощутимых изменений", - добавили в Минздраве.



В Казахстане национальный мониторинг детей начал осуществляться с 2017 года, в 2022 году в нем приняло участие 8528 школьников из 121 школы всех регионов страны.



Целью исследования является оценка здоровья, качества жизни и форм поведения детей Республики Казахстан, как основы для оценки результативности принимаемых мер по сохранению здоровья молодого поколения, формированию политики в области развития здоровья в социальном и психологическом контексте.

HBSC – это многонациональное исследование, проводимое в сотрудничестве с ВОЗ в 51 стране мира раз в четыре года, в котором дети и подростки 11,13 и 15 лет путем опроса дают оценку своему здоровью, поведению и условиям жизни.

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