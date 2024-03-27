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Исследование: каждый восьмой школьник подвергается кибербуллингу в Казахстане

Исследование: каждый восьмой школьник подвергается кибербуллингу в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 21:41 Фото: pixabay
Каждый восьмой ребенок школьного возраста в Казахстане подвергается кибербуллингу. Об этом свидетельствуют данные международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" HBSC, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования 27 марта распространил Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК.

"Участвовали в кибербуллинге других людей около 11% (1 из 9) подростков. Мальчики (14%) чаще сообщали об участии в кибербуллинге, чем девочки (8%). 13% казахстанских подростков (примерно 1 из 8) подвергались кибербуллингу, причем показатели среди мальчиков выше (15%), чем среди девочек (12%)", – говорится в сообщении.

Ключевые данные по Казахстану: 

  • Буллинг в школе – в среднем 5% подростков 11-15 лет участвуют в буллинге в школе. Такое поведение более распространено среди мальчиков (6%) по сравнению с девочками (4%). 
  • Жертвы буллинга в школе – примерно 7% подростков подвергались буллингу в школе, без существенной разницы между мальчиками и девочками.
  • Социальное неравенство – подростки из семей с высоким доходом чаще подвергают буллингу и кибербуллингу своих сверстников по сравнению с подростками из семей с низким доходом.
  • Физические драки – каждый тринадцатый подросток был вовлечен в физическую драку. В драках участвовали 12% мальчиков и 4% девочек.

Ранее сообщалось, что множественные факты буллинга выявила областная прокуратура в школах Северного Казахстана. Кроме того, есть случаи кражи, вымогательства и хулиганства. 

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