Самый маленький и "неподкупный" сотрудник полиции умилил Казнет

Жительница Актау опубликовала видео с самым милым полицейским. Главной героиней ролика стала маленькая девочка в полицейской форме, сообщает Zakon.kz.

В TikTok публикация появилась несколько дней назад и уже набрала более 300 тысяч просмотров.

На кадрах малышка с соской берет в подарок игрушечный пистолет и шоколадку, но почти сразу же отдает их обратно. Комментаторы не смогли пройти мимо трогательного видео.

Единственный нормальный сотрудник, который вместо холодного ружья выбирает сладкую шоколадку, добро в мир.

Это свисток или пустышка? Прикольно!

Капитан "Очаровашка".

Где такой костюмчик купили?

Самый милый сотрудник полиции.

Глядишь, к 18 годам будешь обеспеченным генералом.

Когда эта маленькая балашка вырастет, сильно надеюсь, что система в корне изменится.

Такому сотруднику не жалко взятку дать.

Когда папа хотел мальчика, – шутят пользователи.

Конечно, нашлись и противники подобных костюмов, считая это издевательством над маленьким ребенком.

Материал по теме Депутаты предлагают запретить TikTok для детей и подростков в Казахстане

3 октября 2023 года Zakon.kz рассказывал о мужчине из Караганды по имени Владислав, который активно ведет TikTok. Он чаще всего выкладывает видео с походами на природу и свои танцы. Ролики Владислава пользуются огромной популярностью. У него даже уже появилась своя небольшая армия поклонников.