Самый маленький и "неподкупный" сотрудник полиции умилил Казнет
Фото: Zakon.kz
Жительница Актау опубликовала видео с самым милым полицейским. Главной героиней ролика стала маленькая девочка в полицейской форме, сообщает Zakon.kz.
В TikTok публикация появилась несколько дней назад и уже набрала более 300 тысяч просмотров.
@venus3509 #гаиактау #актау ♬ оригинальный звук - venus
На кадрах малышка с соской берет в подарок игрушечный пистолет и шоколадку, но почти сразу же отдает их обратно. Комментаторы не смогли пройти мимо трогательного видео.
- Единственный нормальный сотрудник, который вместо холодного ружья выбирает сладкую шоколадку, добро в мир.
- Это свисток или пустышка? Прикольно!
- Капитан "Очаровашка".
- Где такой костюмчик купили?
- Самый милый сотрудник полиции.
- Глядишь, к 18 годам будешь обеспеченным генералом.
- Когда эта маленькая балашка вырастет, сильно надеюсь, что система в корне изменится.
- Такому сотруднику не жалко взятку дать.
- Когда папа хотел мальчика, – шутят пользователи.
Конечно, нашлись и противники подобных костюмов, считая это издевательством над маленьким ребенком.
3 октября 2023 года Zakon.kz рассказывал о мужчине из Караганды по имени Владислав, который активно ведет TikTok. Он чаще всего выкладывает видео с походами на природу и свои танцы. Ролики Владислава пользуются огромной популярностью. У него даже уже появилась своя небольшая армия поклонников.
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