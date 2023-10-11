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Самый маленький и "неподкупный" сотрудник полиции умилил Казнет

Самый маленький и неподкупный сотрудник полиции умилил Казнет Фото: Zakon.kz
Жительница Актау опубликовала видео с самым милым полицейским. Главной героиней ролика стала маленькая девочка в полицейской форме, сообщает Zakon.kz.

В TikTok публикация появилась несколько дней назад и уже набрала более 300 тысяч просмотров.

@venus3509 #гаиактау #актау ♬ оригинальный звук - venus

На кадрах малышка с соской берет в подарок игрушечный пистолет и шоколадку, но почти сразу же отдает их обратно. Комментаторы не смогли пройти мимо трогательного видео.

  • Единственный нормальный сотрудник, который вместо холодного ружья выбирает сладкую шоколадку, добро в мир.
  • Это свисток или пустышка? Прикольно!
  • Капитан "Очаровашка".
  • Где такой костюмчик купили?
  • Самый милый сотрудник полиции.
  • Глядишь, к 18 годам будешь обеспеченным генералом.
  • Когда эта маленькая балашка вырастет, сильно надеюсь, что система в корне изменится.
  • Такому сотруднику не жалко взятку дать.
  • Когда папа хотел мальчика, – шутят пользователи.

Конечно, нашлись и противники подобных костюмов, считая это издевательством над маленьким ребенком.

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