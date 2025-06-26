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Общество

Казахстанка умилила Казнет, забыв о фото с Токаевым

Токаев и Жаканова , фото, видео, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 16:19 Фото: akorda.kz
24 июня 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил работников средств массовой информации. Позднее в Казнете стало активно распространяться милое видео с награждения, прошедшего в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Во время своей поздравительной речи глава государства уточнил, что на встречу в Акорду также были приглашены ветераны журналистики:

"Сегодня в зале присутствуют такие корифеи, как Сауык Жаканова, Жарылкап Бейсенбайулы и Шархан Казыгул, которые внесли значительный вклад в развитие отечественных масс-медиа и воспитали целую плеяду журналистов. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, добросовестный труд всегда заслуживает глубокого уважения. Это твердая позиция справедливого общества, которое мы строим".

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 16:19
Кто получил премии и гранты президента в области СМИ

Позднее именно видео с участием заслуженной артистки Казахстана Сауык Жакановой завирусилось в Казнете.

В кадре после вручения букета заслуженный деятель страны поблагодарила президента и решила вернуться на свое место, забыв о фото. Касым-Жомарт Токаев окликнул журналиста с просьбой все-таки сделать совместный снимок. Реакция Жакановой разрядила официальную обстановку. Именно этот момент и обсуждают пользователи Сети.

  • Какая непосредственная, естественная и милая!
  • Как чудесно и просто.
  • Отличное настроение передали.
  • Это потрясающе!
  • Классные эмоции.

Кроме того, Токаев на награждении работников СМИ напомнил о том, что в это трудное и непредсказуемое время нужно как зеницу ока беречь единство народа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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