Учитель в Павлодаре воткнул своему ученику в спину шуруп

В Павлодаре учитель математики школы № 26 вызвал к доске ученика, и пока тот решал задачу, воткнул ребенку в спину шуруп. Об инциденте стало известно после того, как мальчик пожаловался на учителя своим родственникам, сообщает Zakon.kz.

Слова мальчика подтвердили кадры камеры наблюдения, которая была установлена в классе. Сам преподаватель не смог ответить, зачем это сделал. Семья подростка написала заявление в полицию.

"Сотрудниками полиции по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Известно, что педагога уже уволили.

Ранее сообщалось, что стало известно, кого признали подозреваемым по делу о падении учителя в Семее во время украшения елки.

