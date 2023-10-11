Как самостоятельно перевести ценные бумаги в один клик

Перевод ценных бумаг от одного брокера к другому может быть вызван различными причинами, включая неудовлетворительное обслуживание у текущего брокера, юридические риски связанные с его деятельностью или обеспокоенностью местом хранения активов.

Если вы решились на этот шаг, предлагаем вам подробную инструкцию, как это сделать онлайн, имея лишь мобильный телефон и доступ в интернет.



Рассмотрим на примере компании Jusan Invest, которая полностью автоматизировала данный процесс:

Подайте приказ на перевод ценных бумаг через менеджера брокерской компании, где вы ранее обслуживались.

Скачайте мобильное приложение Jusan и откройте брокерский счет в пару кликов.

В разделе "Инвестиции" подайте встречный онлайн приказ на зачисление.



Перевод ценных бумаг займет до 3 рабочих дней. Вы сможете сэкономить время, не посещая отделения брокерской компании и осуществив операцию в мобильном приложении.

Что предлагает Jusan Invest новым и действующим инвесторам?

Экосистема Jusan, где лишь в одном приложении можно пользоваться услугами банка, страховой компании, магазина и брокера. Перевод денег с банковской карты Jusan на брокерский счет осуществляется без комиссий.

Поддержка Департамента управления аналитических исследований компании, которые каждый будний день в 9.30 выходят в прямой эфир телеграм-канала JI Аналитика, где рассказывают про ситуацию на рынке Казахстана и мира, отвечают на вопросы слушателей. В прямой эфир может подключиться любой желающий.

Социальная сеть для инвесторов Radar, где клиенты Jusan могут делиться своими наблюдениями, задавать вопросы друг другу и узнавать новости первыми.

Перевод ценных бумаг между брокерами имеет несколько важных преимуществ и причин:

Лучшие условия обслуживания: инвесторы могут искать брокеров, предоставляющих более выгодные условия, такие как низкие комиссии, широкий выбор инвестиционных продуктов и более высокий уровень обслуживания клиентов.

Диверсификация портфеля: переход к новому брокеру может помочь инвесторам диверсифицировать свой портфель, добавив новые инвестиционные возможности и активы.

Избегание конфликтов интересов: инвесторы могут решить перейти к новому брокеру, чтобы избежать конфликтов интересов или недовольства качеством обслуживания у текущего брокера.

Обновление технологии: инвесторы также могут искать брокеров, предоставляющих более современные инвестиционные платформы и инструменты.



Перевод ценных бумаг между брокерами – это важная процедура для инвесторов, которая позволяет им управлять своими инвестициями более эффективно и соответствовать их изменяющимся потребностям и ситуациям на рынке.

Выбирайте лучших партнеров, которые помогут вам приумножить и сохранить сбережения!

В Jusan Invest верят: "Сколько казахстанцев – столько же инвесторов"!

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