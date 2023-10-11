300 курсантов академии МВД Алматы приняли присягу

Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова приняла новое пополнение – курсантов 1-го курса, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим прошла торжественная церемония принесения присяги новых курсантов. И совсем скоро через четыре года обучения они пополнять ряды полицейских страны.

Фото: академия МВД

"В этом году Алматинская академия МВД приняла в свои ряды 300 молодых людей, желающих посвятить себя служению на благо родной страны и ее безопасности. И вот они приняли присягу верно служить родине во благо безопасности граждан и страны. Будущие полицейские к этому времени уже успели пройти специальные тренировки и курсы молодого бойца, чтобы быть в дальнейшем готовыми к выполнению своих служебных обязанностей. Впереди их ждет основная программа обучения бакалавриата по различным специальностям правоохранительной сферы. Нужно отметить, что в этом году включены новые специальности, такие как IT-криминалистики, кибербезопасность, информационные системы, правоохранительная деятельность и подготовка специалистов в области дорожно-технической инспекции", – отметил начальник Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков.

Фото: академия МВД

Полицейские отметили, что присяга станет новым витком в жизни каждого курсанта.



"Этот исторический момент лишь начало профессионального развития новых полицейских в Новом Казахстане. Поздравляем всех курсантов и желаем им успешной службы, смелости, выдержки и всегда оставаться на страже порядка и безопасности нашей страны", – подытожил Айдар Сайтбеков.

Фото: академия МВД