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Пресс-релизы

В Алматы курсанты Академии МВД приняли присягу

курсанты, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:57 Фото: Академия МВД
В Алматы состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами первого курса Академии МВД имени М. Есболатова, сообщает Zakon.kz.

В этом году в Академию поступили более 300 курсантов. Для них принятие присяги стало важным этапом в начале профессионального пути и подготовки к службе в органах внутренних дел.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Министерства внутренних дел, полный состав Совета генералов, ветераны правоохранительных органов, руководство и личный состав Академии, родители и близкие курсантов.

До принятия присяги курсанты в течение нескольких недель проходили учебно-полевые сборы. За это время они адаптировались к распорядку дня, прошли строевую и физическую подготовку, занятия по тактике и другим направлениям. Учебно-полевые сборы стали начальным этапом их подготовки к дальнейшему обучению в ведомственном вузе.

курсанты, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 12:57

Фото: Академия МВД

Во время церемонии курсанты торжественно поклялись быть верными Республике Казахстан, соблюдать Конституцию и законодательство, защищать права и свободы граждан, а также с честью выполнять обязанности сотрудника органов внутренних дел.

С напутственными словами к курсантам обратились ветераны правоохранительной системы и руководство Академии. Они поздравили их с принятием присяги и подчеркнули особую ответственность, которую налагает выбранная профессия.

"Сегодня вы прошли важный этап на пути к службе в органах внутренних дел. Присяга – это не просто торжественные слова, а обязательство, которое необходимо подтверждать своими поступками, дисциплиной, знаниями и ответственным отношением к службе", – отметил начальник Академии МВД полковник полиции Калижан Кобландин.

Особое значение этот день имел и для родителей и близких курсантов, которые стали свидетелями принятия ими присяги и разделили с ними этот важный момент.

Впереди у курсантов годы обучения, профессиональной подготовки и освоения знаний и навыков, необходимых для дальнейшей службы в органах внутренних дел.

Принятие присяги стало важной вехой в их профессиональном становлении и началом нового этапа в подготовке к службе в рядах органов внутренних дел.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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