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Законодательство РК

Депутат предложил ввести социальные билеты на лоукостерах в Казахстане

Казахстан авиаперевозчики лоукостеры стоимость Фото: Zakon.kz
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Айдос Сарым затронул вопрос по поводу стоимости авиабилетов на лоукостерах и предложил ввести на таких маршрутах социальные билеты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата, потребители и экспертное сообщество поднимают вопрос стоимости авиаперевозок на постоянной основе. При этом люди отмечают высокую стоимость билетов, и эти цены ежедневно растут.

В частности, нарекания общественности вызывает стоимость билетов на лоукостеры – бюджетные компании, на самолет, на котором по идее можно недорого долететь до места назначения, отказавшись от большинства привычных для пассажиров услуг. Но на деле это выходит дороже, чем у обычных авиакомпаний. 

"В частности, ярким примером является дочерняя компания FlyArystan национального перевозчика Air Astana. Весь смысл ее создания в том, чтобы цены на билеты были доступными для людей, и это способствовало бы развитию внутреннего туризма в Казахстане. На деле получается, что цена билета на рейс лоукостера практически равноценна цене материнской компании, иногда даже выше. Вы знаете, например, был такой случай, когда необходимо было срочно вылететь, и билет приобрели за 55 тысяч тенге". Айдос Сарым

При этом он указал, что если смотреть на другие страны, то они могут за доступную цену лететь в соседние регионы, а Казахстан почему-то не может. Парламентарий уверен, что следует рассмотреть меры по обеспечению населения доступом к бюджетным билетам. 

"Это ведь одна из таких сфер, куда направляются большие меры господдержки. И, конечно, по возможности необходимо этот вопрос актуализировать и сделать доступными билеты лоукостеров для простых граждан, для многодетных семей. То есть сделать социальные билеты. Может быть, необходимо разработать в качестве отдельного проекта. И вообще мы считаем, наверное, целесообразным заслушать ваш отчет в соответствующем профильном комитете". Айдос Сарым

Также он поинтересовался у профильного ведомства, какой выход из ситуации те могут предложить.

Министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что если сравнивать с прошлым годом, то в 2022 году спрос на авиаперевозки вырос на 17%, в 2023 году – на 22%. 

"То есть спрос растет, а предложение не успевает. Что нужно для этого? Нужно увеличить количество самолетов. Мы планируем увеличить количество, будем приобретать еще 11 бортов, и также будут увеличены места. Это плюс еще три тысячи мест. Также планируем приобрести 30 самолетов, и в общей сложности будет около 20 тысяч". Марат Карабаев

Другой момент, по его словам, заключается в необходимости развивать конкурентную среду.

"Сейчас FlyArystan выводится из состава Air Astana, Qazaq Air тоже отдается в частные руки. И получается, все они будут самостоятельными компаниями, тем самым мы создадим конкурентную среду. Также планируем развить еще одну авиакомпанию, таким образом, у нас будет пять авиакомпаний, и все это в конечном итоге повлияет на снижение цены". Марат Карабаев

Ранее лоукостер FlyArystan объявил, что "приостановил" платную регистрацию на международные рейсы в аэропорту. О том, что зарегистрироваться бесплатно теперь можно будет только онлайн, авиакомпания предупредила накануне.

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