Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бедные казахстанцы стали чаще жить впроголодь

Малоимущие казахстанцы стали чаще недоедать Фото: pixabay
Среди самых малоимущих казахстанцев увеличилась распространенность недоедания. Бедные граждане все чаще не могут себе позволить питаться регулярно и качественно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Finprom.kz 11 октября, по итогам 2022 года в Казахстане стало больше малоимущих граждан, которые не могут себе позволить покупать необходимое количество полезной и здоровой еды. Распространенность недоедания среди социально уязвимых казахстанцев выросла с 6,7% до 8,4%. В крупных городах показатель выше – 10,4%, в селах ниже – 5,1%.

Распространенность недоедания в Казахстане

Инфографика Finprom.kz

Данные, которые приводит Finprom, основаны на опросах Бюро национальной статистики. По итогам этих обследований в 2022 году стало известно, что 10% наиболее бедных семей в Казахстане стали потреблять меньше продуктов в восьми категориях из десяти. Малообеспеченные граждане сократили потребление мяса, молочных продуктов, масла, сладостей и так далее. Вместо этого они стали есть больше рыбы и картофеля.

Результаты анкетирования в 2023 году показали, что за последний год 6,6% опрошенных не могли себе позволить хотя бы раз в два дня есть горячие блюда с мясом или рыбой (либо равноценные вегетарианские). Но в целом тех, кто не может приобрести здоровую еду из-за бедности, среди опрошенных оказалось мало (3,6%).

Недоедание – состояние, при котором у человека нет доступа к достаточному количеству еды, чтобы обеспечить его энергией для нормальной, здоровой и активной жизни. Это значит, что еды в семье не просто мало, она еще и малопитательная или недостаточно полезная.

С 1 июля в Казахстане стали по-новому определять черту бедности.

Читайте также

Снег с дождем прогнозируют синоптики в Казахстане 12 октября
Снег с дождем прогнозируют синоптики в Казахстане 12 октября
В Казахстане разработали концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024 – 2030 годы
В Казахстане разработали Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения до 2030 года
ЕС подарил мурал столичной школе
ЕС подарил мурал столичной школе
Никита Дробны
Бюро национальной статистики Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Внучка академика М.Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны
Внучка академика М. Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления