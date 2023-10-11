Бедные казахстанцы стали чаще жить впроголодь

Среди самых малоимущих казахстанцев увеличилась распространенность недоедания. Бедные граждане все чаще не могут себе позволить питаться регулярно и качественно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Finprom.kz 11 октября, по итогам 2022 года в Казахстане стало больше малоимущих граждан, которые не могут себе позволить покупать необходимое количество полезной и здоровой еды. Распространенность недоедания среди социально уязвимых казахстанцев выросла с 6,7% до 8,4%. В крупных городах показатель выше – 10,4%, в селах ниже – 5,1%.





Инфографика Finprom.kz

Данные, которые приводит Finprom, основаны на опросах Бюро национальной статистики. По итогам этих обследований в 2022 году стало известно, что 10% наиболее бедных семей в Казахстане стали потреблять меньше продуктов в восьми категориях из десяти. Малообеспеченные граждане сократили потребление мяса, молочных продуктов, масла, сладостей и так далее. Вместо этого они стали есть больше рыбы и картофеля.



Результаты анкетирования в 2023 году показали, что за последний год 6,6% опрошенных не могли себе позволить хотя бы раз в два дня есть горячие блюда с мясом или рыбой (либо равноценные вегетарианские). Но в целом тех, кто не может приобрести здоровую еду из-за бедности, среди опрошенных оказалось мало (3,6%).

Недоедание – состояние, при котором у человека нет доступа к достаточному количеству еды, чтобы обеспечить его энергией для нормальной, здоровой и активной жизни. Это значит, что еды в семье не просто мало, она еще и малопитательная или недостаточно полезная.

С 1 июля в Казахстане стали по-новому определять черту бедности.