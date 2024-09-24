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Казахстанцы стали чаще арендовать автомобили

Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения, пешеходы, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 07:17 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы чаще стали арендовать автомобили. Объем оказанных услуг по аренде легковых авто увеличился на 26,7%, сообщает Zakon.kz.

По информации Бюро национальной статистики АСПР РК, объем оказанных услуг по аренде легковых автомобилей в январе-июне 2024 года составил 58,1 млрд тенге, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (45,8 млрд тенге).

Из этой суммы услуги, предоставленные за счет средств населения, составили 3 млрд тенге, а в сельской местности объем оказанных услуг достиг 6,8 млрд тенге (выше на 2,1 раза).

Что касается аренды грузовых автомобилей, в тот же период объем услуг составил 45,3 млрд тенге, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (45,4 млрд тенге).

Рост в 30,1% показала услуга аренды сельхозмашин и оборудования – 1,6 млрд тенге (1,2 млрд тг – январь-июнь 2023 г.).

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