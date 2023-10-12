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Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане

Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане Фото: polisia.kz
Женщина с российским гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане. Ущерб государству составил более 13 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Полицейские установили, что 76-летняя жительница района Алтай в ноябре 2002 года приобрела российское гражданство. Более того, в 2004 году, достигнув пенсионного возраста, женщина получала пенсионные выплаты с двух сторон. 

"В данное время у иностранной гражданки изъяты казахстанские документы и зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Также ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП", – сказал начальник УМС ДП ВКО Нурлан Женисканов.

Ранее стало известно, что в Казахстане вырос средний размер пенсии.

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Анастасия Стативкина
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