Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане
Фото: polisia.kz
Женщина с российским гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане. Ущерб государству составил более 13 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
Полицейские установили, что 76-летняя жительница района Алтай в ноябре 2002 года приобрела российское гражданство. Более того, в 2004 году, достигнув пенсионного возраста, женщина получала пенсионные выплаты с двух сторон.
"В данное время у иностранной гражданки изъяты казахстанские документы и зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Также ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 496 КоАП РК в виде штрафа в размере 100 МРП", – сказал начальник УМС ДП ВКО Нурлан Женисканов.
Ранее стало известно, что в Казахстане вырос средний размер пенсии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript