Женщина с двойным гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане

Фото: polisia.kz

Женщина с российским гражданством почти 20 лет получала пенсию в Казахстане. Ущерб государству составил более 13 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: