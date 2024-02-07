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ПРАВМЕДИА: Как решать экологические споры

ПРАВМЕДИА: Как решать экологические споры Фото: pxhere
Смотрите прямую трансляцию эфира ПРАВМЕДИА на тему: "Экологические споры. Финансовые обязательства в области охраны окружающей среды".

В эфире будем детально обсуждать важные вопросы экологического законодательства.

Беркалиева Дина, юрист, специализирующийся в области экологического права, расскажет о финансовых обязательствах в области охраны окружающей среды согласно действующему экологическому законодательству.

Мы подробно поговорим об обязательствах по обеспечению ликвидации последствий деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие, об увеличивающихся ставках платы за разрешенное воздействие, штрафах за нарушения, включая превышение нормативов допустимого воздействия, рассмотрим судебную практику по расчетам некоторых видов административных штрафов.

А также обсудим споры по обжалованию результатов экологического контроля, возможность обжалования акта о назначении экологического контроля, возможные доводы и доказательства при обжаловании результатов проверки и профилактического контроля.

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Анастасия Московчук
ПРАВМЕДИА Казахстан
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