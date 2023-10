Новый мобильный сервис в страховании представили в Астане

12-13 октября 2023 года в Астане при участии главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся Международный технологический форум Digital Bridge 2023.

Форум является площадкой, где собираются эксперты из разных уголков мира IT, чтобы обменяться опытом, идеями и задать темп совместного развития цифровых технологий и предпринимательства. В 2023 году фокус форума направлен на важную тему: "Искусственный и человеческий интеллект: правильный баланс (Аrtificial and Human Intelligence: The Right Balance)



В рамках форума Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка представлен новый мобильный сервис в страховании – Европротокол.

Европротокол – это упрощенный порядок оформления страховой выплаты по обязательному автострахованию при незначительных дорожно-транспортных происшествиях. Он будет официально запущен с 1 января 2024 года.

В рамках презентации сервиса заместитель председателя Агентства Мария Хаджиева отметила, что за последние несколько лет была проведена масштабная цифровизация страховых услуг.

"С 01 января 2024 года в рамках Европротокола население сможет оформить страховой случай без вызова полиции и обращения в суд, при условии, что сумма ущерба не превышает 100 МРП и не причинен вред здоровью и имуществу третьих лиц". Мария Хаджиева

Европротокол позволит существенно сократить сроки страховых выплат с 92 дней до 6 рабочих дней и снизить нагрузку на дорожную полицию и суды.

Пользователи мобильного приложения смогут подать заявку в страховую организацию онлайн, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео материалы. Страховые организации будут осуществлять выплаты на основании приложенных цифровых документов на банковский счет пострадавшего.

Другие страховые организации также могут создать свои цифровые сервисы. У потребителя будет возможность выбора наиболее удобного сервиса.