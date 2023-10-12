Новый мобильный сервис в страховании представили в Астане
Форум является площадкой, где собираются эксперты из разных уголков мира IT, чтобы обменяться опытом, идеями и задать темп совместного развития цифровых технологий и предпринимательства. В 2023 году фокус форума направлен на важную тему: "Искусственный и человеческий интеллект: правильный баланс (Аrtificial and Human Intelligence: The Right Balance)
В рамках форума Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка представлен новый мобильный сервис в страховании – Европротокол.
Европротокол – это упрощенный порядок оформления страховой выплаты по обязательному автострахованию при незначительных дорожно-транспортных происшествиях. Он будет официально запущен с 1 января 2024 года.
В рамках презентации сервиса заместитель председателя Агентства Мария Хаджиева отметила, что за последние несколько лет была проведена масштабная цифровизация страховых услуг.
"С 01 января 2024 года в рамках Европротокола население сможет оформить страховой случай без вызова полиции и обращения в суд, при условии, что сумма ущерба не превышает 100 МРП и не причинен вред здоровью и имуществу третьих лиц".Мария Хаджиева
Европротокол позволит существенно сократить сроки страховых выплат с 92 дней до 6 рабочих дней и снизить нагрузку на дорожную полицию и суды.
Пользователи мобильного приложения смогут подать заявку в страховую организацию онлайн, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео материалы. Страховые организации будут осуществлять выплаты на основании приложенных цифровых документов на банковский счет пострадавшего.
Другие страховые организации также могут создать свои цифровые сервисы. У потребителя будет возможность выбора наиболее удобного сервиса.
Читайте также