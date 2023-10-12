Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новый мобильный сервис в страховании представили в Астане

Новый мобильный сервис в страховании представители в Астане Фото: пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
12-13 октября 2023 года в Астане при участии главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся Международный технологический форум Digital Bridge 2023.

Форум является площадкой, где собираются эксперты из разных уголков мира IT, чтобы обменяться опытом, идеями и задать темп совместного развития цифровых технологий и предпринимательства. В 2023 году фокус форума направлен на важную тему: "Искусственный и человеческий интеллект: правильный баланс (Аrtificial and Human Intelligence: The Right Balance)

В рамках форума Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка представлен новый мобильный сервис в страховании – Европротокол.

Европротокол – это упрощенный порядок оформления страховой выплаты по обязательному автострахованию при незначительных дорожно-транспортных происшествиях. Он будет официально запущен с 1 января 2024 года.

В рамках презентации сервиса заместитель председателя Агентства Мария Хаджиева отметила, что за последние несколько лет была проведена масштабная цифровизация страховых услуг.

"С 01 января 2024 года в рамках Европротокола население сможет оформить страховой случай без вызова полиции и обращения в суд, при условии, что сумма ущерба не превышает 100 МРП и не причинен вред здоровью и имуществу третьих лиц".Мария Хаджиева

Европротокол позволит существенно сократить сроки страховых выплат с 92 дней до 6 рабочих дней и снизить нагрузку на дорожную полицию и суды.

Пользователи мобильного приложения смогут подать заявку в страховую организацию онлайн, пройти биометрическую идентификацию, приложить цифровые документы, фото и видео материалы. Страховые организации будут осуществлять выплаты на основании приложенных цифровых документов на банковский счет пострадавшего.

Другие страховые организации также могут создать свои цифровые сервисы. У потребителя будет возможность выбора наиболее удобного сервиса.

Читайте также

Упростить оформление ДТП хотят в Казахстане
Упростить процедуру оформления ДТП хотят в Казахстане
Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления