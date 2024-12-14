В Петропавловске 20 семей из социально уязвимой категории получили ключи от новых квартир

Фото: freepik

В Северо-Казахстанской области продолжается реализация программы по приобретению квартир для граждан из социально уязвимых слоев общества, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, в акимате Петропавловска сообщили, что в 2024 году приобрели 169 квартир социально уязвимым семьям. "В Северо-Казахстанской области идет работа по обеспечению жильем граждан из категории социально уязвимых слоев населения. В 2024 году для данной категории были приобретены 169 квартир в Петропавловске. Сейчас идет предоставление жилья согласно очередности. Сегодня ключи от нового жилья получили 20 городских семей", – сообщили в пресс-службе акимата города. Ранее стало известно, что 15 429 человек нашли постоянную работу в Абайской области.



Поделиться новостью