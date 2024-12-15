Один из проспектов Астаны частично закрыли до 30 декабря

Часть проспекта Кабанбай батыра перекрыли для движения транспорта до 30 декабря 2024 года из-за строительства LRT, сообщает Zakon.kz.

По информации City Transportation System, на линии будут проводить демонтаж шпунтовых ограждений на станции 105.

"Для этого закрыли 100 метров одной полосы дороги по проспекту Кабанбай батыра от остановки "Астана Жүлдызы" в направлении улицы Хусейн бен Талала".

Фото: Instagram/cts_kz

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее в Астане задержали четырех подозреваемых в краже кабеля, из-за чего жители центра левобережья столицы остались без электричества.