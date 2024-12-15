#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.49
547.88
5.06
Общество

Один из проспектов Астаны частично закрыли до 30 декабря

Астанинский легкорельсовый транспорт, легкорельсовый транспорт, легкий рельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, строительство ЛРТ, строительство LRT, железнодорожный общественный транспорт, эстакада, эстакада ЛРТ, эстакада LRT, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, LRT в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 09:31 Фото: Zakon.kz
Часть проспекта Кабанбай батыра перекрыли для движения транспорта до 30 декабря 2024 года из-за строительства LRT, сообщает Zakon.kz.

По информации City Transportation System, на линии будут проводить демонтаж шпунтовых ограждений на станции 105.

"Для этого закрыли 100 метров одной полосы дороги по проспекту Кабанбай батыра от остановки "Астана Жүлдызы" в направлении улицы Хусейн бен Талала".
Астана, схема, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 09:31

Фото: Instagram/cts_kz

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее в Астане задержали четырех подозреваемых в краже кабеля, из-за чего жители центра левобережья столицы остались без электричества.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В Петропавловске 20 семей из социально уязвимой категории получили ключи от новых квартир
Общество
02:59, 15 декабря 2024
В Петропавловске 20 семей из социально уязвимой категории получили ключи от новых квартир
Полиция Карагандинской области сопроводила колонны автомобилей по закрытым дорогам
Общество
02:40, 15 декабря 2024
Полиция Карагандинской области сопроводила колонны автомобилей по закрытым дорогам
В двух областях Казахстана открыли ранее закрытые трассы
Общество
02:14, 15 декабря 2024
В двух областях Казахстана открыли ранее закрытые трассы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: