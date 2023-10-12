Какой будет погода в "пятницу 13" в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, на большей части страны пройдут осадки, на юге, юго-востоке РК – сильный дождь и снег.





"На северо-западе, севере Казахстана погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике ожидаются порывистый ветер, в ночные и утренние часы туманы.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +8+10°С.

В Алматы – увеличение облачности, днем дождь, временами сильный. Ветер северо-западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +14+16°С.

В Шымкенте – облачно, дождь, ночью и утром сильный дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +9+11°С.