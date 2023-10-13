Какой будет погода в субботу в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет, "на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на юге, юго-востоке страны синоптики обещают сильный дождь, снег.

По прогнозу, лишь на юго-западе Казахстана погода без осадков.

По республике ожидаются порывистый ветер, в ночные и утренние часы – туманы.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +8+10°С.

В Алматы – облачно с прояснением, ночью и в первой половине дня – дождь. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.