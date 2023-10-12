Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев призвал превратить казахский в язык науки и техники

Токаев принял Рауана Кенжеханулы Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Национального курултая Рауана Кенжеханулы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 12 октября, темой встречи стали актуальные вопросы совершенствования языковой политики. Президент отметил, что дальнейшее развитие казахского языка остается приоритетной задачей государственной политики. Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка, увеличения доли контента и цифровых продуктов на государственном языке.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность создания детских мультфильмов, кинопродукции и научно-познавательной литературы на казахском языке, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Он также напомнил, что необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы. Президент сделал акцент на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка, в том числе среди молодежи.

"Касым-Жомарт Токаев призвал общество "Қазақ тілі" приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом Алматы Ерболатом Досаевым и выслушал его доклад.

Читайте также

Жители Атырау припомнили акимату невыполненное обещание
Жители Атырау припомнили акимату невыполненное обещание
Почему мы работаем с ТОО "Центр Страхования "General Re"
Почему нужно работать с ТОО "Центр Страхования "General Re"
Три вуза Казахстана станут центрами изучения искусственного интеллекта
Три вуза Казахстана станут центрами изучения искусственного интеллекта
Никита Дробны
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления