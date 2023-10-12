Токаев призвал превратить казахский в язык науки и техники

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Национального курултая Рауана Кенжеханулы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 12 октября, темой встречи стали актуальные вопросы совершенствования языковой политики. Президент отметил, что дальнейшее развитие казахского языка остается приоритетной задачей государственной политики. Он подчеркнул, что особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка, увеличения доли контента и цифровых продуктов на государственном языке.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность создания детских мультфильмов, кинопродукции и научно-познавательной литературы на казахском языке, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Он также напомнил, что необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы. Президент сделал акцент на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка, в том числе среди молодежи.

"Касым-Жомарт Токаев призвал общество "Қазақ тілі" приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с акимом Алматы Ерболатом Досаевым и выслушал его доклад.