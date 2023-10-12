Досаев доложил Токаеву о социально-экономическом развитии Алматы

Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и выслушал его доклад о социально-экономическом развитии мегаполиса за девять месяцев 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 12 октября, аким Алматы проинформировал президента о росте экономики города: краткосрочный экономический индикатор с начала года вырос на 13,5%. Алматы занимает первое место по темпам развития обрабатывающей промышленности (+21%). Мегаполис привлек более 1 трлн тенге инвестиций в экономику, рост частных инвестиций составил 7,3%. Активно действующих субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 25,8%, до 341 тысячи.

Поступления в республиканский бюджет из Алматы с начала года выросли на 38,4% и достигли 3,91 трлн тенге. План поступлений в местный бюджет перевыполнен на 28,7% (243 млрд тенге). С начала года в мегаполисе создали 58,7 тыс. рабочих мест, из них 77% постоянных. По итогам 2023 года в Алматы ожидают ускорение роста экономики до 6,5%.

Ерболат Досаев доложил о ходе реализации поручений, которые ему дали 18 августа на совещании по вопросам развития города. В частности, он сообщил, что для обеспечения сейсмической безопасности полностью завершили установку 28 сейсмостанций раннего оповещения, определили 545 безопасных мест сбора при ЧС. Для повышения качества медуслуг разработали единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. С начала года смертность населения снизилась на 11%, материнская – на 32,4%, младенческая – на 35,5%. В мегаполисе построили 10 школ и четыре дополнительных корпуса на 4,9 тыс. ученических мест.

"Особое внимание по поручению главы государства уделяется озеленению города и развитию общественных пространств. Площадь зеленых насаждений в городе к концу года увеличится до 12,3 м²/чел. Аким Алматы доложил об увеличении охвата автоматическим поливом зеленых насаждений с начала года в 3,4 раза. Так, за девять месяцев 2023 года работы проведены на 405 га, до конца года показатель будет доведен до 587 га", – говорится в сообщении пресс-службы.

Аким также ознакомил президента с промежуточными результатами децентрализации в Алматы. Районным акиматам передали 15 функций с соответствующим увеличением бюджета в 3,1 раза до 184,3 млрд тенге. Текущим ремонтом охвачены 196 тысяч м² дорог, построено более 100 км сетей водоснабжения и водоотведения.

"Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание дальнейшей реализации проектов по обеспечению жителей качественным водоснабжением и водоотведением, усилению мер по привлечению инвестиций, а также улучшению транспортной связанности с Алматинской агломерацией", – сообщили в пресс-службе Акорды.

В прошлый раз президент выслушивал отчет Ерболата Досаева в апреле, тогда он поручил акиму обеспечить стабильные цены на продукты в Алматы.