Самокатчики и видеокамеры в школах: что в приоритете у казахстанской полиции

В МВД Казахстана состоялось заседание коллегии, на котором представители министерства обсудили итоги работы за девять месяцев 2023 года и обозначили приоритеты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК 13 октября, участники заседания отметили, что общее число уголовных правонарушений в Казахстане снизилось. Улицы стали безопаснее: сократилось количество грабежей, разбоев и хулиганств. Кроме того, повысилась раскрываемость корыстно-насильственных преступлений.

Министр внутренних дел Ержан Саденов акцентировал особое внимание на усилении контроля за безопасностью в школах страны. Он поручил руководителям территориальных подразделений полиции позаботиться о том, чтобы во всех учебных заведениях стояли камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки, вывести их в ЦОУ и не оставлять "слепых зон". Кроме того, необходимо полностью пересмотреть и усовершенствовать работу инспекторов по делам несовершеннолетних, подчеркнул он.

Другим приоритетом, который обозначил Ержан Саденов, стало обеспечение дорожной безопасности. Министр отметил, что с начала года благодаря принятым мерам в Казахстане на 4% снизилось количество ДТП и на 2% – число погибших в них. При этом глава ведомства указал на необходимость обеспечить безопасность водителей мопедов и электросамокатов: только с 1 сентября за нарушения ПДД привлекли к ответственности 2079 самокатчиков и 4838 мопедистов.

Еще одним ключевым направлением работы МВД министр назвал борьбу с наркопреступностью. С начала года полиция провела 7 тысяч профилактических мероприятий по противодействию наркоторговле. В стране заблокировали 2,7 тыс. сайтов по продаже наркотиков, выявили 343 факта сбыта запрещенных веществ через интернет.

Также Ержан Саденов отметил необходимость расширять систему видеонаблюдения в Казахстане. В заключение министр поручил начальникам департаментов полиции усилить контроль за соблюдением законности и дисциплины среди личного состава, совершенствовать кадровую политику и на местах активизировать профилактическую работу.

Ранее сообщалось, что в Алматы полиция активно взялась за самокатчиков и мопедистов-нарушителей.