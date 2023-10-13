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Мурал в память о погибшем в Астане пожарном Аскаре Забикулине появился в Степногорске

Мурал в память о погибшем в Астане пожарном Аскаре Забикулине появился в Степногорске Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В Степногорске в преддверии праздника Дня спасателя появился новый мурал, посвященный Аскару Забикулину, сообщает Zakon.kz.

Арт-объект с изображением погибшего пожарного появился на фасаде СПЧ-3. Художник Аблайхан Сулейменов работал около 10 дней на многометровой высоте.

мурал

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

По словам начальника УЧС Степногорска Ержана Каппасова, мурал создан в память о герое и специально к профессиональному празднику – Дню спасателя.

"Подвиг Аскара знает весь Казахстан. Данный мурал – это одно из наследий, которое осталось нам, а также его дочерям. Большое спасибо за то, что не забыли его подвиг. Выражаю благодарность акимату города за поддержку", – сказал брат Аскара Забикулина Эльдар Забикулин.

Сериал о погибшем в Астане пожарном Аскаре Забикулине вышел в сентябре.

Аскар Забикулин участвовал в тушении пожара, который произошел 16 ноября 2022 года в астанинском ЖК "Кахарман". Сотрудники МЧС спасли из огня пятерых человек, в том числе ребенка. Чтобы помочь оказавшимся в огненной ловушке людям, Аскар Забикулин снял спецодежду и проник в горящую квартиру через окно. Он спас трех человек – пожилую женщину, ее внучку и 10-летнего мальчика. Пожарный получил ожоги третьей степени и скончался в больнице 20 ноября. Именем Аскара Забикулина назвали улицу в астанинском районе Есиль.

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