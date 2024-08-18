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В Астане появился мурал, посвященный пограничникам

мурал, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 15:10 Фото: акимат Астаны
Мурал, посвященный пограничникам, открыли в столичном районе Сарыарка в честь Дня пограничника 18 августа 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны рассказали, что изображение разместили на одном из домов по улице Сакена Сейфуллина:

"Высота мурала составила 18 метров, на нем изображены важные символы пограничной службы. В композиции гармонично сочетаются воздушные и морские судна, символизирующие многообразие и значимость задач, выполняемых пограничниками для обеспечения безопасности границ страны".
мурал, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 15:10

Фото: акимат Астаны

мурал, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 15:10

Фото: акимат Астаны

мурал, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 15:10

Фото: акимат Астаны

На церемонии открытия присутствовали ветераны и руководство пограничной службы Республики Казахстан, а также представители акимата района Сарыарка.

Казахстанские пограничники отмечают свой профессиональный праздник 18 августа. В этот день в 1992 году был подписан Указ "Об образовании пограничных войск" – после выхода из состава СССР страна нуждалась в защитниках своих рубежей.

6 августа 2024 года Астану украсил мурал "Бүркітші", появившийся по улице Бейбарыс Султан. Он посвящен Всемирным играм кочевников, которые состоятся в городе с 8 по 14 сентября 2024 года. 

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