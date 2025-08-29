Пятеро полицейских из Мангистау осуждены за превышение полномочий

В Мангистау на скамье подсудимых оказались пятеро полицейских. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. Трое из них получили по пять лет тюрьмы, двое – по 2,5 условно, сообщает Zakon.kz.

Lada.kz пишет, что все началось с задержания полицейскими мужчины 22 марта 2024 года. Его подозревали в краже оборудования. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его машину на территории одной из производственных баз. При обыске стражи порядка нашли у подозреваемого похищенные генераторы.

Между тем мужчина свою вину не признал, заявив, что технику ему разрешил взять знакомый. А после и вовсе стал потерпевшим. Подозреваемый обвинил правоохранителей в пытках, заявив, что стражи порядка его избивали. Спустя почти год разбирательств точку в этом деле смог поставить только третий по счету суд, который все же вынес решение не в пользу полицейских. Потерпевший уверен – приговор слишком мягкий.

"Апелляцию я подал, в прокуратуру тоже написал. Буду добиваться справедливости. Тот, кто держал дверь, должен получить, минимум, пять лет. А те, кто избивал, – больше пяти. Им дали минимальное наказание, потому что они не признали вину и не раскаялись. Домашний арест засчитали день за два, в итоге им осталось два с половиной года. По сути, отсидят полгода и выйдут", – рассказал пострадавший Зигмунд Азизли.

В то же время родственники осужденных полицейских настаивают на том, что их родные не виновны. Супруга одного из них, Екатерина Новоселова, заявила, что в деле фактически отсутствует доказательная база.

"На камерах отчетливо слышно, как его задерживает дорожная полиция. В машине он уже на повышенных тонах, с нецензурной лексикой. Говорит: "Как они меня задержали? Кто сделал этот вызов? Я ничего не украл". На записи видно, что он сам преграждает дорогу, хватает за куртку моего супруга", – говорит Екатерина Новоселова.

По словам потерпевшего, пытки происходили в "темном кабинете" без наличия камер. Полицейские же утверждают, что никто из них подсудимого не бил. Они говорят, что спокойно зашли в кабинет для разговора и установления всех деталей происшествия. И заверяют, что видеозаписи это подтверждают. На них видно, как в комнату свободно входили и выходили сотрудники полиции, а спустя несколько минут часть из них вовсе покинула помещение.

"Он утверждает, что дверь была закрыта и ее держал пятый сотрудник. Но на видео видно, как дежурный спокойно заходит и выходит. Потом входит другой полицейский. Потерпевший говорит, что его избивали полторы минуты, но сам точно не помнит. На деле их разговоры длились не больше минуты. Потом сотрудники выходили по очереди", – добавила жена осужденного.

Екатерина Новоселова уверена: ее муж и коллеги оказались на скамье подсудимых только потому, что попытались успокоить задержанного. И говорит, что первое дело с участием суда присяжных даже закончилось для полицейских оправдательным вердиктом. Однако решение присяжных отменили, поскольку в день оглашения приговора судье стало плохо и ему пришлось вызывать скорую помощь.

"Присяжные ушли в совещательную комнату, а судья объявил перерыв. Адвокат позвонил и сказал: "Сегодня приговора не будет. Судья заболел". Через три дня огласили решение присяжных, которые нас оправдали: сказали, что пыток не было. Но прокуратура подала апелляцию, и ее удовлетворили. Сослались на нарушение – судья должен был оглашать приговор в тот же день. Я тоже не хочу никого обвинять. Просто скажу, что это же не "Оскар", когда ты не знаешь, какой результат в конверте. Судья еще до госпитализации получил решение. И вдруг ему становится почему-то плохо. И он вызывает скорую. Берет этот больничный на три дня", – рассказала женщина.

Дело отправили на пересмотр. Но второй процесс снова не дошел до приговора. В итоге статью "пытки" заменили на "превышение полномочий", а приговор выносил уже судья без присяжных. Итогом стало обвинительное заключение и реальные сроки для трех фигурантов дела.

"Мы уже больше года живем этим делом. Муж сидел в СИЗО, потом у него был домашний арест. Сам потерпевший говорил: "Мне нужны были просто извинения". Арман выходил, просил прощения. Я тоже просила. Но все превратилось в абсурд. Какой-то человек написал заявление на знакомого, потом признал, что ошибся. Но процесс пошел, и нас в это все втянули", – отметила Екатерина Новоселова.

Семьи осужденных полицейских собираются обратиться к президенту и надеются на пересмотр дела. Они уверены, что невиновность их близких рано или поздно будет доказана. Не собирается сдаваться и потерпевший. Он со своей стороны убежден, что слишком мягкое наказание для его обидчиков может привести к повторению подобных ситуаций.

Отметим, что в другом деле казахстанец устроил пропаганду экстремизма и терроризма прямо за стенами тюрьмы и получил за это новый весомый срок.