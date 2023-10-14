В Атырау 28-летней женщине удалили огромную опухоль

Операцию по удалению 25-сантиметровой опухоли яичника успешно провели атырауские врачи, сообщает Zakon.kz

По информации Региональной службе коммуникаций с жалобами на боль и увеличение размера живота обратилась жительница города 1995 года. Медики обнаружили у девушки сильный отек левого яичника, была успешно проведена операция.

Сейчас состояние больной стабильное. Пациентка перенесла серьёзную операцию – лапаротомию нижней средней части, аднексэктомию левой части (удаление маточной трубы и яичников), оментэктомию (удаление абдоминального жира), дренирование малого таза.

В результате посредством макропрепарата была удалена опухоль размером 25×18 см плотной структуры. Операцию успешно провели хирурги-онкологи Максат Туганбаев и Мадина Ерсланкызы.

"Рак не выбирает ни пол, ни возраст. Например, эта пациентка относительно молодая, ей меньше 30, у нее двое детей. В итоге выявлена первая стадия рака, проведена операция. У больной не было никаких симптомов заболевания, боли не наблюдались. И лишь в последнее время она начала чувствовать, что внутри образовался уплотненный нарост. Каждый человек обязан уделять внимание своему здоровью, слышать сигналы тела. Желательно ежегодно проходить под полный скрининг. Важно понимать, что здоровье – это бесценное богатство, и заботиться о нем нужно всегда", – сказала врач-онколог М. Ерланкызы.

Отметим, что текущее состояние пациентки стабильное, она находится на учете и под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что врачи удалили 15-килограммовую опухоль у пациента в Атырау.