Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау 28-летней женщине удалили огромную опухоль

В Атырау 28-летней женщине удалили огромную опухоль Фото: pixabay
Операцию по удалению 25-сантиметровой опухоли яичника успешно провели атырауские врачи, сообщает Zakon.kz

По информации Региональной службе коммуникаций с жалобами на боль и увеличение размера живота обратилась жительница города 1995 года. Медики обнаружили у девушки сильный отек левого яичника, была успешно проведена операция.

Сейчас состояние больной стабильное. Пациентка перенесла серьёзную операцию – лапаротомию нижней средней части, аднексэктомию левой части (удаление маточной трубы и яичников), оментэктомию (удаление абдоминального жира), дренирование малого таза.

В результате посредством макропрепарата была удалена опухоль размером 25×18 см плотной структуры. Операцию успешно провели хирурги-онкологи Максат Туганбаев и Мадина Ерсланкызы.

"Рак не выбирает ни пол, ни возраст. Например, эта пациентка относительно молодая, ей меньше 30, у нее двое детей. В итоге выявлена первая стадия рака, проведена операция. У больной не было никаких симптомов заболевания, боли не наблюдались. И лишь в последнее время она начала чувствовать, что внутри образовался уплотненный нарост. Каждый человек обязан уделять внимание своему здоровью, слышать сигналы тела. Желательно ежегодно проходить под полный скрининг. Важно понимать, что здоровье – это бесценное богатство, и заботиться о нем нужно всегда", – сказала врач-онколог М. Ерланкызы.

Отметим, что текущее состояние пациентки стабильное, она находится на учете и под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что врачи удалили 15-килограммовую опухоль у пациента в Атырау.

Читайте также

В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В каких городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Полицейского начальника и его подчиненных осудили в Костанае
Полицейского начальника и его подчиненных осудили в Костанае
На Медео выпал первый снег
На Медеу выпал снег
Елена Вебер
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления