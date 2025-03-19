В Актау врачи удалили килограммовую опухоль у 74-летней пациентки

Врачи провели сложную операцию по удалению опухоли весом 1 кг с шеи 74-летней жительницы Жанаозена Балхии Сунбетбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет местное издание lada.kz.

Пациентка жила с новообразованием более 15 лет, однако ранее ей отказывали в проведении операции. Опухоль значительно увеличилась в размерах, затрудняя движение, вызывая сильные боли и повышение температуры.

Врачи обследовали женщину и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

После хирургического вмешательства состояние женщины стабилизировалось, нормализовались показатели давления и анализов. В настоящее время она чувствует себя хорошо, передвигается самостоятельно и не испытывает боли.



Ранее сообщалось о другой операции. 29-летней женщине удалили 20-сантиметровую опухоль диафрагмы в Алматинском онкологическом центре.