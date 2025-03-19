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Общество

В Актау врачи удалили килограммовую опухоль у 74-летней пациентки

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 18:25 Фото: akorda.kz
Врачи провели сложную операцию по удалению опухоли весом 1 кг с шеи 74-летней жительницы Жанаозена Балхии Сунбетбаевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет местное издание lada.kz.

Пациентка жила с новообразованием более 15 лет, однако ранее ей отказывали в проведении операции. Опухоль значительно увеличилась в размерах, затрудняя движение, вызывая сильные боли и повышение температуры.

Врачи обследовали женщину и приняли решение о хирургическом вмешательстве. 

После хирургического вмешательства состояние женщины стабилизировалось, нормализовались показатели давления и анализов. В настоящее время она чувствует себя хорошо, передвигается самостоятельно и не испытывает боли.

Ранее сообщалось о другой операции. 29-летней женщине удалили 20-сантиметровую опухоль диафрагмы в Алматинском онкологическом центре. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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