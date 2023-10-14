КазМунайГаз поддержал эко-инициативу Президента по посадке деревьев

Около 300 сотрудников АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) вышли 14 октября на корпоративную экологическую акцию по посадке деревьев в столице. Они поддержали инициативу главы государства Касым-Жомарта Токаева по высадке 2 млрд деревьев в течение пяти лет.

Мероприятие проведено для продвижения идей об экологической ответственности и заботы об окружающей среде, а также облагораживания города зелеными насаждениями.

В экоакции приняли участие Председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев, аким города Астаны Женис Касымбек и вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев.

"Экологические проекты КазМунайГаза реализуются во всех регионах, где присутствует наша компания. Выражаю благодарность сотрудникам, волонтерам КМГ которые поддержали идею экологической акции. Именно совместными усилиями мы можем добиваться долгосрочных и устойчивых целей", — отметил М.Мирзагалиев.

Аким столицы Женис Касымбек отметил, что в текущем году проводятся масштабные работы по озеленению и благоустройству города.

Фото: пресс-служба "КазМунайГаз"

"Перед нами стоит задача сделать наш город максимально зеленым. Нас радует, что помимо госорганов и нацкомпаний, участие в посадке деревьев принимают и наши жители, представители бизнеса, ОСИ (управляющие компании ЖК) и все другие неравнодушные. Также мы поставили задачу перед застройщиками, чтобы они при сдаче ЖК уделяли особое внимание озеленению прилегающих территорий. Таким образом, первым этапом застройщики высадят до 100 тысяч зеленых насаждений", — сказал Женис Касымбек.

Саженцы липы, березы, сибирской и европейской ели, а также сосны посажены на участке по улице Сауран и на территории школы-лицея №76 им. А. Бокейхана по улице Туркестан. Через многие годы эти саженцы своим хвойным и липовым ароматом будут радовать горожан и гостей столицы.

КМГ данную инициативу намерен превратить в добрую традицию.

Фото: пресс-служба "КазМунайГаз"

В целом, волонтерское движение группы компаний КМГ, созданное для развития корпоративного волонтерства и поддержания корпоративной культуры, активно участвует в различных социальных начинаниях компании.