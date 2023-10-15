"КазМунайГаз" вносит вклад в образование будущего поколения Казахстана
Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев и представители профсоюзов и трудовых коллективов Жанаозена встретились 14 октября со школьниками из Мангистауской области, которые были отобраны в рамках "Жарқын болашақ" для обучения в школу-пансионат для одаренных детей "IQanat High School of Burabay" (г. Щучинск, Акмолинская область).
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Глава КМГ на встрече поблагодарил школьников за старания в учебе и пожелал дальнейших успехов, под аплодисменты собравшихся детей вручив школе IQanat в качестве презента сертификат 6-летней подписки на журнал National Geographic на казахском языке.
"Реализуя проект "Жарқын болашақ", КазМунайГаз как социально ответственная компания вносит вклад в образование будущего поколения. Мы будем продолжать эту работу для предоставления детям возможности качественно обучаться самым востребованным специальностям по разным направлениям. В следующем году планируем расширить охват по проекту до 600 школьников", – отметил Мирзагалиев.
В настоящее время только в школе IQanat, расположенной на курорте Бурабай, благодаря финансовой поддержке Казмунайгаза обучается 101 учащийся из Мангистауской области, 70 из которых непосредственно из Жанаозена.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
В целом же по стране по проекту "Жарқын болашақ" финансируется образование 449 ребят.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Результаты первых в учебном году проверочных тестов мангистауских ребят показали их хорошую успеваемость по таким предметам, как география, информатика, геометрия, казахская литература, казахский и русский языки.
"Мы очень рады, что поступили в IQanat. Здание школы очень современное. Здесь красивая природа вокруг. Обучение интересное, занятия проходят не стандартно. Мы каждый день узнаем много нового. Спасибо тем, кто придумал программу "Жарқын болашақ", – говорит 15-летний десятиклассник Чингиз Наурызбаев, который приехал учиться в эту школу из Жанаозена.
В новом наборе десятиклассников право обучаться в лучших образовательных учреждениях страны получили не только юные жители города Жанаозена, но и Мангистауского, Мунайлинского и Каракиянского районов Мангистауской области, где действуют производственные подразделения КМГ.
Фото: АО НК "КазМунайГаз"
Обучение талантливых ребят ведется по политехническим, транспортным, экономическим, технологическим, гуманитарным, спортивным и ряду других специальностей в лучших средних и среднеспециальных учреждениях образования республики.