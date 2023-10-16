Глава Минюста высказался о регистрации в Казахстане компании с неприличным названием

Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге в Астане 16 октября прокомментировал регистрацию в Казахстане компании с нецензурным названием, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что недавно в Казахстане зарегистрировали ТОО с нецензурным названием, насчет чего начали иронизировать пользователи Facebook. Представители СМИ поинтересовались, как это стало возможным и какие выводы сделали в Минюсте.



"Отреагировали мы молниеносно. В течение полудня департамент соответствующего региона обратился в суд, и предприятие ликвидировали", – заявил министр юстиции Азамат Ескараев.

Он добавил, что в ведомстве выяснили, как "шутникам" удалось зарегистрировать ТОО с провокационным названием.

"Когда либерализовали законодательство по созданию юридических лиц, настолько все упростили, что можно в онлайн-формате с небольшой совсем суммой, чуть ли не бесплатно, создать юрлицо. Хоть как ты его назови – это департамент юстиции не проверяет. Это все, насколько я помню, через НАО или "Правительство для граждан" регистрируется. Вот это упрощение привело к тому, что появилось такое предприятие, чье название, мягко говоря, не соответствует ни нашему менталитету, ни нашей культуре. Мы приняли меры и в течение дня его ликвидировали", – пояснил глава Минюста.

По словам министра, сейчас Минюст прорабатывает вопрос о совершенствовании законодательства по регистрации юридических лиц, чтобы избежать в будущем повторения подобных инцидентов.

Как в Казахстане планируют бороться с употреблением нецензурной лексики, читайте здесь.