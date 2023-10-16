Когда завершат ремонт нового моста по проспекту Улы Дала в Астане

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сегодня, 16 октября 2023 года, напомнило жителям и гостям столицы о ремонте нового моста по пр. Улы Дала, сообщает Zakon.kz.

Информационное сообщение ведомства размещено в Instagram.

"Напоминаем о проведении работ по ремонту деформационного шва на мосту по пр. Улы Дала. В этой связи частично перекрыто движение для автотранспортных средств. Работы будут продлены до 17 октября т.г. Данная мера согласована с уполномоченным органом Управлением административной полиции ДП города Астаны", – говорится в сообщении.

При этом, как отметили в управлении, движение по одной стороне моста организовано в обоих направлениях.

"Работы ведутся подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – добавили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны.

Мост по пр. Улы Дала в Астане открыли 8 августа 2022 года. Как тогда отметили власти столицы, он имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры быстро развивающегося мегаполиса. Подробнее тут. В середине сентября 2023 года движение для автотранспортных средств по данному мосту частично перекрыли из-за ремонта основания деформационного шва.