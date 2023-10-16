Госуправление с синдромом предпринимателя или "медведи" в госменеджменте

На прошедшем Digital Bridge-2023 глава Kcell Аскар Узбеков прокомментировал внедрение частоты 5G в республике. Он сообщил, что Алматы, Астану и Шымкент планируется покрыть этой сетью до конца года.

Вспоминаем историю мобильного оператора, который пережил смену множества собственников, корпоративные конфликты, падение и рост своих акций.



Сегодня судьба этого мобильного оператора заботит министров, АЗРК, новых и старых акционеров компании. Мы решили освежить публичную историю и разобраться во всех перипетиях в судьбе компании. Где в ее жизни были "медведи" и "быки" и что будет дальше.

"Медведи" пришли

Бытующее мнение, что госменеджмент – это неэффективно, это отсутствие четких целей, низкая доходность в сравнении с частными игроками, коррупция и бесхозяйственность, в некоторых случаях действительно оказывается стереотипом.

Есть примеры того, как государственное управление может быть не только не менее эффективным, чем частное, но и даже играть на понижение, будучи так называемым "медведем". Кто такие "медведи"? Это участники рынка ценных бумаг, которые зарабатывают за счет падения акций, открывая по ним так называемые шорт позиции: когда инвестор продает акции с целью откупить их дешевле, так как он ожидает падение рынка, "шорт селл" ("Short sell") – короткая продажа.

Телеком – один из рынков, где активно присутствует государство в лице АО "Казахтелеком", за что акционерное общество регулярно подвергается критике экспертов и антимопольщиков. Тем не менее действия АО "Казахтелеком" в отношении мобильных операторов можно назвать очень долгосрочной партией. И с похожими, как у "медведей", принципами: когда-то национальный оператор продал свою долю в АО "Kcell" дороже, чем впоследствии он же откупил ее обратно. "Казахтелекому" удалось собрать в руках государства привлекательные в телекоме активы, выдавив иностранных игроков.

Как все начиналось?

В 2012 году "Казахтелеком" продал 49% доли участия в ТОО "GSM Казахстан" (Kcell) за $1,519 млрд, или по $10 за акцию. Покупателем выступил европейский телекоммуникационный холдинг TeliaSonera A.B. Официальной причиной называли "привлечение иностранных отраслевых игроков для развития телеком-отрасли".

За год до сделки темпы роста телеком-рынка опережали темпы роста ВВП: 16,4% против 7,5%. Совокупный объем доходов рынка телекоммуникаций Казахстана исчислялся более чем полутриллионом тенге. Клиентами АО "Kcell" к тому моменту были 10,85 млн жителей Казахстана. По итогам 2011 года доходы мобильного оператора составляли 179 млрд тенге, а чистая прибыль – почти 67 млрд тенге, то есть компанию продали на пике финансовых результатов.

После выхода из Kcell "Казахтелеком" сфокусировался на запуске LTE (4G), что стало причиной дальнейшей потери доли рынка со стороны АО "Kcell", которое уже было в руках новых акционеров. Мобильный оператор начал стремительно терять долю рынка из-за технологической отсталости: к концу 2012 года после продажи "Kcell" АО "Казахтелеком" первым заявило о запуске в промышленную эксплуатацию частоты 4G через свою "дочку" – компанию ALTEL. За счет активного развития ALTEL, предоставляющей услуги сотовой связи GSM и мобильного интернета в стандарте LTE, к 2015 году по числу абонентов компания ALTEL достигла 11% доли рынка по размеру абонентской базы, которая превысила 2,6 млн человек, показав рост более чем на 300% в год. В свою очередь АО "Kcell" за 6 лет значительно снизило долю рынка и существенно упало в доходах, кроме того, ситуация с национальной валютой не добавляла оптимизма иностранным инвесторам, владельцам мобильного оператора.

В 2018 году после того, как TeliaSonera решила покинуть евразийские рынки, в том числе казахстанский, ее долю в 75% акций АО "Kcell" обратно выкупил "Казахтелеком" с большим дисконтом – за $3,75 за акцию в $446 млн, или 165,7 млрд тенге. Это почти в три раза меньше, чем она продала свои 49% в 2012 году. Таким образом, АО "Казахтелеком" продало свою долю в 2012 году за 10$ и откупило обратно за 3,75$ в 2018 году. Тем не менее сделка прошла негладко: индустрия не была в восторге от роста монопольного положения национального оператора. Так, Beeline открыто выступал против купли-продажи. Одновременно свои амбиции на телеком-рынке выразила группа Freedom, скупив на открытом рынке более 10% акций АО "Kcell". В СМИ активно критиковалась сделка, которая тем не менее состоялась, но под давлением рынка антимонопольщики установили ряд требований и условий в интересах потребителей и развития отрасли.

Несмотря на все сложности, доходы АО "Казахтелеком" увеличились почти в два раза до 428 млрд тенге, прибыль – более чем на 40% до 60,3 млрд тенге. Однако аппетиты компании так же выросли.

Следующим поглощением стало создание третьего по величине игрока на телекоммуникационном рынке. В 2016 году "Казахтелеком" и Tele2 Group решили объединить свои два бренда: Tele2 Kazakhstan и ALTEL. Абонентская база новой компании составила 6,4 млн человек, количество базовых станций увеличилось до 7 тыс., что позволило представить самое широкое покрытие сети 4G по всему Казахстану. В 2019 году "Казахтелеком" получил полный контроль над объединенной компанией, выкупив долю шведской телеком-компании. Приобретения Kcell и ALTEL оказали положительную динамику как на мобильных операторов, так и на "Казахтелеком": уже к концу 2019 года количество абонентов мобильной связи двух операторов превысило 15,5 млн человек.

В итоге компании не только удалось по низким ценам сконцентрировать в руках государства ключевые активы для индустрии, но и открыло возможности для роста: с момента покупки доли в Kcell в 2018 году выручка "Казахтелекома" выросла с 222,7 млрд тенге до 634,5 млрд тенге по итогам 2022 года, прибыль – с 42,9 млрд тенге до 128,8 млрд тенге. Средний доход на одного абонента (ARPU) в 2018 году составлял 5 017 до 6 751 тенге.

Что дальше?

АЗРК настаивает на продаже "Казахтелекомом" одного из сотовых операторов – либо это будет АО "Kcell", либо "Tele 2". Министр цифрового развития Багдат Мусин вероятным активом для продажи назвал Kcell. Сегодня этим мобильным оператором, помимо АО "Казахтелеком", владеют предприниматели Галимжан Есенов и Тимур Турлов. Эксперты и рынок считают, что продажа "Kcell" была бы более логичным ходом, но не поменяются ли эти планы сейчас, когда сменились миноритарные акционеры?

В любом случае, в умении менеджмента АО "Казахтелеком" работать на рынке купли-продажи компаний с выгодой для государственного бюджета сомневаться не приходится. Вопросы остаются, так же, как и "медвежьи настроения".