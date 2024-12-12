Пятница, 13-е: сильный ветер, осадки и метель обрушатся на Казахстан

Фото: unsplash

На Казахстан обрушится непогода: ожидаются сильный ветер, осадки и метель. Об этом говорится в прогнозе погоды на предстоящую пятницу, 13 декабря 2024 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на юго-востоке и востоке страны под влиянием отрога антициклона. "С прохождением атмосферных фронтов, на большей части страны пройдут осадки (дождь и снег), на севере – снег с метелью... По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на западе, северо-западе – гололед. В районе Алакольских озер Жетысуской области – очень сильный ветер 30 м/с и более". РГП "Казгидромет" О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 13 по 15 декабря 2024 года, можете узнать здесь.

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