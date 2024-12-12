У ребенка несколько раз останавливалось сердце: атырауские врачи прокомментировали смерть младенца

Врачи уверяют, что по состоянию погибшего 10-месячного малыша был незамедлительно организован консилиум медиков, ему был поставлен диагноз "ОКИ", но мать сама отказалась от госпитализации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В областном управлении здравоохранения Атырауской области после проведенного служебного расследования нашему корреспонденту предоставили новую информацию.

"При осмотре дежурный врач инфекционной больницы поставил малышу диагноз "ОКИ. Острая боль в животе". Он порекомендовал госпитализацию в больницу. Однако врачи уверяют, что мать ребенка отказалась и написала расписку, пообещав наблюдать ребенка в течение 1-2 дней. Позже ей было предложено обратиться за консультацией к хирургу Атырауской областной детской больницы. На момент обращения у ребенка наблюдалось повышение температуры до 39 градусов, рвота и беспокойство. После проведенного рентгена и полного обследования в детской больнице ребенка снова направили во вторую областную больницу", — сообщили в облздраве.

Ребенок поступил повторно в этот же день, 6 декабря в 18:10, в тяжелом состоянии.

"В приемном отделении его немедленно осмотрел дежурный реаниматолог, была оказана первая помощь, и ребенок был направлен непосредственно в отделение интенсивной терапии. В отделении интенсивной терапии был немедленно организован консилиум врачей, на который были приглашены невропатолог и офтальмолог", – добавили в ведомстве.

По словам медиков, результаты анализов и состояние ребенка показали критические показатели. После поступления в отделение интенсивной терапии у ребенка несколько раз остановилось сердце, были проведены реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все проведенные реанимационные меры, ребенок скончался 7 декабря в 00:20 часов.

Ранее Zakon.kz писал, что мать обвинила в смерти своего 10-месячного ребенка врачей.