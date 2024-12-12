Петицию о возврате водоканала в госсобственность обсудили в Шымкенте

В Шымкенте прошло публичное обсуждение петиции о возврате водоканала в госсобственность, передает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что больше 260 шымкентцев собрались в зале Ассамблеи народа Казахстана, чтобы высказать свое мнение о петиции по возврату водоканала в госсобственность. Спор затянулся на два часа.

Руководитель водоснабжающего предприятия, судьба которого стала предметом обсуждения, автора петиции назвал дилетантом.

"Кто такой Копбаев? Он что, специалист? Он знает, сколько усилий надо приложить, чтобы обеспечить людей водой? Я говорил и говорю: за все время, что идут споры и звучат обвинения, ко мне не пришел ни один человек, не принес ни одного документа. Вот, говорят, мол, приватизация была незаконной – у меня на руках заключение прокуратуры, где черным по белому написано – нарушения закона нет". Директор ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" Анарбек Орман

Однако, с ним не согласен юрист Кайрат Битасов. Он привел свои аргументы, покрепленные выдержками из постановлений Правительства, на которые и ссылался Анарбек Орман, вынося решение о приватизации предприятия, когда был акимом Шымкента.

"Анарбек Орман ссылается на заключение прокуратуры. Давать оценку этому документу я не берусь, так как его не видел. Но, говоря о законности приватизации, ссылается на постановление Правительства РК "О демонополизации жилищно-коммунального хозяйства". Однако, согласно п.5 постановления, поручалось вывести из состава предприятий естественных монополистов коммунальной сферы подразделения, не относящиеся к их основной деятельности, а как известно, и водозаборы, и очистные сооружения, и сети – это все относится к основной деятельности предприятия. Тогда что подлежало приватизации? Подшефные или подведомственные организации – детские сады, дома культуры, санатории и т.п. И еще. В том же документе опубликован перечень предприятий, подлежавших приватизации. Это — АО "Фосфор", АО "Казниихимпроект", АО "Шымкентшина", АО "Гидролизник", АО "Шымкентнефтеоргсинтез", АО "Алаугаз" и АО "Химфарм". Как видим, в этом перечне отсутствует ГКП "Управление водопровода и канализации", следовательно, приватизировав его, Орман пошел на нарушение закона". Юрист Кайрат Битасов

Замакима Шымкента Сарсен Куранбек заявил, что решение будет приниматься в рамках закона и призвал главу водоканала задуматься о будущем.

"Анарбек Орман и сам говорит, что готов отдать предприятие на законных основаниях. Точку в этом вопросе поставит суд. А на месте господина Ормана, я бы задумался. Жизнь очень непредсказуема и мы не вечны. Кому уйдет предприятие, если с господином Орманом что-то произойдет? Окажется ли оно в руках грамотного хозяйственника? А если попадет не в те руки? Тот факт, что такой стратегически важный объект, как вода находится в частных руках, делает государство уязвимым перед одним человеком". заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек

Петиция, поданная на рассмотрение акимата Шымкента, набрала более 12 тыс. подписей. Точку в этом вопросе поставит суд. По итогам обсуждения все доводы были приняты. Люди высказали свое мнение, каким будет решения высшей инстанции пока не ясно.

Более двух миллионов подписей собрала петиция за проведение новых парламентских выборов в Великобритании.