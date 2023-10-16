Женщина родила мальчика в машине скорой помощи в Костанайской области

Медики приняли роды у жительницы Костанайской области в машине скорой помощи. У женщины это первые роды, сообщает Zakon.kz.

Будущая мама из Костанайской области вызвала скорую, предчувствуя, что малыш вот-вот родится.

Схватки в машине начинались все чаще, а в определенный момент показалась и головка младенца. Мальчик очень хотел появиться на свет, поэтому роды пришлось принимать прямо в машине скорой помощи: все случилось буквально за 15 минут.

Роженица в первый раз стала мамой. Для фельдшера это тоже были первые роды, которые он принял в транспорте. Мама и малыш чувствуют себя хорошо: их готовят к выписке.

Родился мальчик весом 2700 грамм. Состояние малыша оценивается в 7–8 баллов по шкале Апгар. Бригада продолжила движение и роженица с малышом были переданы в приемный покой Сарыкольской центральной районной больницы, – сообщили в Костанайской областной станции скорой неотложной помощи.

Схожий случай произошел в Караганде: роды у женщины начались в патрульной машине полицейских.

Стражи порядка не растерялись, оказали роженице медицинскую помощь. Через некоторое время женщина в салоне служебной машины благополучно родила девочку. Патрульные доставили маму с новорожденной в приемный покой акушерско-гинекологического центра и передали врачам.