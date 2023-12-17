Женщина родила девочку в машине скорой помощи в Кызылординской области

Медики приняли роды у жительницы Кызылординской области в машине скорой помощи. Женщину со схватками везли в местный роддом, но в результате ребенок родился по пути в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Минздраве, двое фельдшеров Камшат Оразгалиева и Манасбек Орынбаев помогли в родах женщине из села Сексеул Аральского района Кызылординской области. Инцидент произошел на трассе во время бури, когда медики ехали вместе с роженицей в больницу.

Потуги у роженицы начались в пути: на свет появилась девочка весом около 3 кг и ростом 50 см. В перинатальный центр были доставлены уже два пациента.

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