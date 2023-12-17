Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Женщина родила девочку в машине скорой помощи в Кызылординской области

Женщина родила девочку в машине скорой помощи из-за снежной бури в Кызылординской области Фото: пресс-службы Минздрава
Медики приняли роды у жительницы Кызылординской области в машине скорой помощи. Женщину со схватками везли в местный роддом, но в результате ребенок родился по пути в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Минздраве, двое фельдшеров Камшат Оразгалиева и Манасбек Орынбаев помогли в родах женщине из села Сексеул Аральского района Кызылординской области. Инцидент произошел на трассе во время бури, когда медики ехали вместе с роженицей в больницу.

Потуги у роженицы начались в пути: на свет появилась девочка весом около 3 кг и ростом 50 см. В перинатальный центр были доставлены уже два пациента.

Материал по теме

Снегопад, гололед и мороз ожидаются в восьми областях Казахстана

Ранее мы рассказывали о том, как полицейские Атырауской области помогли появиться на свет трем малышам. 

Читайте также

Гендиректор МАЭК в Актау покинул свой пост
Гендиректор МАЭК в Актау покинул свой пост
Ледово-водный паводок сошел на реке Есентай в Алматы
Ледово-водный паводок сошел на реке Есентай в Алматы
Фото: акимат Бурабайского района
Центр досуга молодежи открылся в одном из городов Акмолинской области
Жанель Абдрахманова
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
снег в Алматы
Морозы отступят, но снег продолжит идти: погода на неделю в Алматы
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Талисман для каждого: какой амулет выбрать по знаку зодиака
Талисман для каждого: какой амулет выбрать по знаку зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: