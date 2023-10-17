Токаев в Китае, убийство заключенного в колонии для силовиков, успех художника-самоучки – главное к утру

Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Пекин. В колонии для осужденных силовиков убили заключенного. Казахстанский художник, знаменитый портретами на листьях, получил признание футболистов "Реала", сообщает Zakon.kz.

Токаев в Китае

16 октября президент Казахстана прилетел в Пекин на два дня в рамках официального визита в Китай. В ходе поездки Токаев встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проведет ряд встреч и примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь". А также запланировано присутствие президента Казахстана на торжественной церемонии открытия бюста Абу Насра аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.

Убийство в колонии

5 октября в колонии Абайской области, где отбывают сроки осужденные силовики. произошел конфликт между двумя заключенными. Один участников драки от полученных травм скончался на месте происшествия. К ответственности привлекли сотрудников учреждения.

Успех художника

Казахстанский художник Канат Нуртазин, знаменитый своими портретами на листьях, достиг очередного уровня мирового признания, когда на страницах соцсетей "Реал Мадрида" появилось его видео с футболистом Джудом Беллингемом.

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