Антитеррористическое учение проходит в Талдыкоргане

11 октября на территории Талдыкоргана в районе АО "ТАТЭК", в районе улиц Абая, Абылай хана, Алмалы проводится антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Жителей и гостей города призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движения автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

По информации Жетысуского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

Ранее заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС рассказал о том, что в Казахстане предотвратили два теракта: подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане.