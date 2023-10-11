Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Антитеррористическое учение проходит в Талдыкоргане

Антитеррористическое учение проходит в Талдыкоргане Фото: gov.kz
11 октября на территории Талдыкоргана в районе АО "ТАТЭК", в районе улиц Абая, Абылай хана, Алмалы проводится антитеррористическое учение, сообщает Zakon.kz.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Жителей и гостей города призывают с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движения автотранспорта и населения, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

По информации Жетысуского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к реагированию на различные угрозы террористического характера.

Ранее заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС рассказал о том, что в Казахстане предотвратили два теракта: подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане.

Читайте также

Казахстан столовые школы
Депутат: В сотнях школ Казахстана нет столовых
Чувствует ли министр энергетики РК ответственность за отопительный сезон
Министр энергетики ответил, грозит ли казахстанцам "второй Экибастуз"
300 курсантов академии МВД Алматы приняли присягу
300 курсантов академии МВД Алматы приняли присягу
Анастасия Стативкина
Жетысуская область Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления