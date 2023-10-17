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Казахстанцам обещают теплую зиму

Казахстанцам обещают теплую зиму Фото: pixabay
Какой будет предстоящая зима 2023-2024 в Казахстане, рассказали Zakon.kz в пресс-службе РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение месяца.

"В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы. В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца", – говорится в консультативном прогнозе погоды за 17 октября 2023 года.

Примечательно, что зима 2023-2024 годов ожидается по сценарию зимы 2001-2002 года, то есть теплой с количеством осадков около и больше нормы.

"В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2 градуса. Только в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке РК ниже нормы на 1 градус".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сказано, что в январе и феврале на большей части страны осадки прогнозируются около и больше нормы, в декабре количество осадков ожидается около нормы на большей части страны, меньше нормы – в северной половине республики.

"В марте средняя за месяц температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 2 градуса. Количество осадков предполагается больше нормы на большей части территории страны", – заключили метеорологи.

Ранее синоптики предупредили, что повышенное загрязнение воздуха ожидается в двух мегаполисах Казахстана.

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