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Порадует ли погода казахстанцев теплом 1 октября

Порадует ли погода казахстанцев теплом 1 октября, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 18:14 Фото: unsplash
Какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 1 октября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на большей части республики ожидается сухая и теплая погода.

"Лишь на юге страны с атмосферными фронтами ожидается дождь с грозой. На западе, юге, востоке Казахстана ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, в горных районах юго-востока страны – туман, на юге – пыльная буря".РГП "Казгидромет"

По данным гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-востоке Жамбылской, на юге, в центре Костанайской, на востоке Мангистауской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, в центре Абайской областей сохранится, на севере Абайской и Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

"В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на севере, востоке Алматинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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